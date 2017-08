MÉXICO — La tempête tropicale Franklin glissait mercredi sur le golfe du Mexique et pourrait se transformer en ouragan avant de toucher la côte centrale du Mexique tard mercredi ou tôt jeudi.

Le Centre national des ouragans des États-Unis, à Miami, a dit que Franklin a recommencé à prendre de la force en s’aventurant au-dessus de l’eau. Ses vents soutenus se sont rapidement intensifiés jusqu’à 110 kilomètres/heure tôt mercredi.

La tempête devrait continuer à prendre de la puissance au cours des prochaines heures, avant de toucher terre une deuxième fois après un passage moins catastrophique que prévu sur la péninsule du Yucatan.

Le coeur de Franklin se trouvait mercredi à 315 kilomètres l’est-nord-est de Veracruz, et la tempête dérivait vers l’ouest à 20 kilomètres/heure.

Des veilles d’ouragan et de tempête tropicale ont été lancées le long de la côte mexicaine, de Veracruz jusqu’à Cabo Rojo au nord. L’avertissement de tempête tropicale a été étiré jusqu’à Ciudad del Carmen, vers le sud.

Franklin a déraciné des arbres et provoqué des pannes de courant au Yucatan. Dans les montagnes du centre du Mexique, on craint toutefois des crues-éclair et des coulées de boue. Entre 10 et 20 centimètres de pluie pourraient tomber, et certains secteurs isolés pourraient en recevoir jusqu’à 40.