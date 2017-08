BRUXELLES — Quinze pays, y compris le territoire chinois de Hong Kong, rapportent avoir reçu des oeufs ou des produits à base d’œuf contaminés, selon des dirigeants de l’Union européenne.

Plusieurs producteurs de la Belgique et des Pays-Bas font l’objet d’une enquête depuis qu’on a découvert que leurs oeufs avaient été traités avec un produit chimique interdit et dangereux pour la santé humaine, le Fipronil.

Un porte-parole de l’UE, Daniel Rosario, a dit vendredi que des fermes ont aussi été mises en quarantaine en France et en Allemagne. Il a nommé 13 autres pays qui ont reçu des produits provenant de ces pays.

Hong Kong est le seul territoire non européen à avoir été nommé.

Les autres pays mentionnés par M. Rosario sont la Suède, le Royaume-Uni, l’Autriche, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, le Danemark et la Suisse.

Le Fipronil serait entré dans la chaîne alimentaire quand il a été ajouté illégalement à un produit utilisé pour détruire les poux et les tiques des poules.

Une exposition au Fipronil peut causer des nausées, des vomissements, des maux de tête et des étourdissements. Une exposition à long terme à de grandes quantités du produit peut endommager la glande thyroïde, le foie et les reins, et possiblement provoquer des convulsions.