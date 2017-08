NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: «LE PAPE FRANÇOIS N’EST PAS UN HOMME DE DIEU» – VLADIMIR POUTINE

EN FAIT: Le texte repris par usaconservativreport.com affirme que le chef d’État russe a déclaré devant des membres de l’Église orthodoxe de Russie que le pape François «fait la promotion d’un programme politique au lieu de gérer une Église». M. Poutine n’a fait aucune mention du pape lors du discours en question le mois dernier, à Kronstadt, et le Kremlin a dit à l’Associated Press que l’histoire est «fausse». La presse russe, qui reprend fidèlement les propos de M. Poutine, le cite remerciant en général ceux qui ont reconstruit l’Église. M. Poutine a rencontré le pape François deux fois, le plus récemment au Vatican en 2015.

—————

FAUX: CHINE: UN MINEUR RETROUVÉ VIVANT APRÈS 17 ANS SOUS TERRE

EN FAIT: Un mineur chinois de 59 ans n’a pas été retrouvé dans une mine abandonnée depuis un accident en 1997. L’histoire a récemment été reprise par plusieurs sites, mais elle trouve son origine dans un article publié en 2014 par le site de canulars World News Daily Report —qui prévient clairement que tous ses textes «sont entièrement fictifs».