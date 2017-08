WASHINGTON — Le président américain Donald Trump dit envisager une possible intervention militaire contre le Venezuela pour répondre à la crise politique qui sévit au pays depuis plusieurs mois.

M. Trump a dit aux journalistes réunis à son club de golf du New Jersey, vendredi, qu’il «n’exlurait pas» l’option militaire.

Il a ajouté que ce serait «certainement (une option) que les États-Unis pourraient envisager».

M. Trump a vivement critiqué la consolidation du pouvoir entre les mains du président vénézuelien, Nicolas Maduro, le qualifiant le «dictateur».

L’administration Trump a adopté une série de sanctions contre M. Maduro et plus d’une vingtaine de représentants actuels et passés du régime socialiste.

Le vice-président Mike Pence se dirigera vers la Colombie, dimanche, pour entamer une tournée régionale au cours de laquelle les discussions sur le régime Maduro devraient prendre beaucoup de place.

Dernièrement, Nicolas Maduro a tenté de diminuer les tensions avec Washington, et jeudi, il a réclamé une rencontre avec le président Trump, qui pourrait avoir lieu le mois prochain à l’Assemblée générale des Nations unies à New York.

«M. Donald Trump, voici ma main», a-t-il déclaré devant les délégués de l’Assemblée constituante, ajoutant qu’il voulait une relation aussi proche avec les États-Unis qu’avec la Russie.