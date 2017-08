DHARAMSALA, Inde — Des soldats et des équipes de secours ont repris le travail dans le nord de l’Inde, lundi, après qu’un glissement de terrain provoqué par les pluies de la mousson eut enseveli deux autocars et emporté plusieurs maisons, faisant au moins 46 morts.

La catastrophe s’est produite dans le village Urla, de l’État de l’Himachal Pradesh, au pied de l’Himalaya.

Le glissement de terrain a enseveli une portion d’une voie rapide, et plus de piéger deux autocars, deux automobiles et une motocyclette, a affirmé le responsable de district Sandeep Kadam.

Les 46 victimes ont été retrouvées à bord des autocars.

Le travail des équipes de secours était compliqué par des pluies intermittentes.

Selon Ashok Sharma, un policier s’étant rendu sur les lieux, l’un des autocars est enseveli sous près de 15 mètres de boue. Il a dit avoir peu d’espoir de retrouver des survivants.

On ignore dans l’immédiat combien de personnes prenaient place dans ces autocars.

Des dizaines de maisons ont été emportées par les pluies torrentielles ayant frappé la région de Mandi dans les collines de l’Himalaya.