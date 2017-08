VIENNE — L’agence de salubrité des aliments de l’Autriche affirme avoir relevé les premiers cas d’oeufs contaminés au Fipronil au pays.

L’agence indique que l’analyse de 80 échantillons a révélé que huit d’entre eux comportaient des traces de cet insecticide, la plus grande concentration étant de 0,1 milligramme par kilogramme.

Cette quantité est en deçà de la limite européenne de 0,72 milligramme par kilogramme et l’agence souligne que les traces décelées en Autriche sont dix fois plus faibles que la plus grande concentration retrouvée en Belgique.

Elle a ajouté que l’insecticide a été trouvé dans des cargaisons de produits d’oeufs destinés aux restaurants en provenance de l’Allemagne, des Pays-Bas, de la Belgique et de la Pologne.

Des experts affirment que le risque de devenir malade en mangeant un oeuf contaminé au Fipronil est faible.

Mais l’usage illégal de cet insecticide pour débarrasser les poules des tiques et des poux a incité les agences de salubrité alimentaire de l’Europe à diffuser des avertissements et des rappels de cargaisons possiblement contaminées.