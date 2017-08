PARIS —Une fillette de huit ans est morte et au moins cinq personnes ont été blessées après qu’un automobiliste eut foncé sur des clients dans une pizzéria d’une petite ville à l’est de Paris, lundi, a confirmé la police.

Selon un responsable du service de la gendarmerie nationale française, le conducteur a été arrêté peu après l’incident survenu en soirée dans la ville de Sept-Sorts.

On ne sait pas pour l’instant si le geste du chauffeur était délibéré, selon cette source, qui a requis l’anonymat puisqu’elle ne pouvait pas être nommée selon les règlements de la police française.

Un homme d’origine algérienne a foncé dans un groupe de soldats français, la semaine dernière et il y a plus d’un an, à Nice, un camion avait percuté une foule réunie pour la fête nationale, faisant 86 victimes. Plusieurs autres pays ont été le théâtre d’attaques semblables dans les dernières années.

Plus de détails à venir.