LISBONNE, Portugal — Plusieurs personnes ont été écrasées à mort par la chute d’un arbre sur l’île de Madère, selon la presse portugaise.

Les images de la télévision publique RTP montrent des secouristes rassemblés sous des arbres près de la ville de Fonchal. On voit au moins deux ambulances s’éloigner du site.

RTP fait état de 11 morts, tandis que la radio TSF mentionne deux victimes.

L’arbre serait tombé sur une foule qui participait à un festival religieux traditionnel.

Le festival Nossa Senhora do Monte est la plus importante fête annuelle de cette île de l’Atlantique. Célébrée les 14 et 15 août, elle attire des foules importantes vers une église en banlieue de la ville.