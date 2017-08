BADOUSH, Irak — Des milliers de personnes fuient la ville irakienne de Tal Afar, qui est contrôlée par Daech (le groupe armé État islamique), au moment où les frappes aériennes se multiplient en anticipation d’une offensive terrestre.

Tal Afar se trouve à l’ouest de Mossoul, d’où Daech a été évincé en juillet, et à environ 150 kilomètres à l’est de la frontière avec la Syrie.

Des réfugiés qui ont réussi à s’échapper ont raconté que ceux qui n’ont pas eu la même chance ont été exécutés d’une balle dans la tête par les djihadistes.

D’autres ont dit que ceux qui sont toujours coincés dans la ville, qui est assiégée par les forces irakiennes depuis plusieurs mois, crèvent de faim. Un kilo de sucre coûterait 50 $ US et des familles subsisteraient uniquement avec des croûtes de pain et de l’eau insalubre.

Une porte-parole de l’ONU a confirmé que les conditions à Tal Afar sont «très difficiles».

L’offensive terrestre pour reprendre la ville ne devrait commencer que dans quelques semaines.