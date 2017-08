NEW YORK — Le pasteur d’Hillary Clinton admet avoir plagié une partie de l’analyse de prière qu’il lui a envoyée au lendemain de sa défaite à l’élection présidentielle, une dévotion qui se trouve au coeur d’un nouveau livre qu’il a publié mardi.

Le révérend Bill Shillady a déclaré dans un communiqué qu’il était «stupéfait» d’apprendre que sa dévotion «Sunday is coming» ressemblait autant à une publication de blogue antérieure du révérend Matt Deuel de la Mission Point Community church à Warsaw en Indiana. M. Shillady a offert ses excuses à M. Deuel et il s’engage attribuer le passage au pasteur de l’Indiana dans les prochaines rééditions du livre intitulé «Strong for a moment like this: The daily devotions of Hillary Clinton».

Le recueil rassemble des Écritures saintes, des dévotions et des messages inspirants que M. Shillady, un ministre du culte de l’Église méthodiste unie, a envoyés par courriel à Mme Clinton, qui a toujours été méthodiste, au cours de la campagne présidentielle.

L’éditrice en chef d’Abingdon Press, Mary Catherine Dean, qui publie le livre, a publié un communiqué indiquant accepter les explications de l’auteur. Elle soutient son auteur qui prétend ne pas avoir intentionnellement omis d’attribuer le passage à Matt Deuel.

M. Deuel indique avoir remarqué les ressemblances lorsque CNN a diffusé la prière la semaine dernière. Par courriel, le pasteur confirme avoir parlé avec Bill Shillady lundi et qu’il a accepté ses excuses.

Bill Shillady dirige la United Methodist City Society, un organisme qui offre des services sociaux à New York. Il a célébré le mariage de Chelsea Clinton, présidé une cérémonie commémorative pour la mère d’Hillary Clinton, Dorothy Rodham, et a donné la bénédiction de clôture lors de la convention nationale du Parti démocrate. Hillary Clinton a écrit la préface de son livre.

Le pasteur Shillady affirme avoir cherché l’inspiration pour son message de son courriel daté du 9 novembre en fouillant pour trouver du matériel autour du thème familier aux chrétiens de s’accrocher à l’espoir et de traverser l’adversité.

«J’ai cherché des passages qui offraient une perspective sur ce thème. Je suis stupéfait devant les similarités entre le sermon du blogue de Matt Deuel et le mien. Clairement, des parties de ma prière, ce jour-là, contiennent ses propres mots», a reconnu M. Shillady dans une déclaration.

Bill Shillady a remercié M. Deuel d’avoir accepté ses excuses. «Mon approche pour ce projet de livre a été de donner le crédit à tous les ministres et à toutes les sources ayant contribué aux prières qui ont été écrites pour Hillary durant la campagne», a soutenu le pasteur.

Hillary Clinton doit participer à un événement pour discuter du livre avec Bill Shillady le 7 septembre prochain à New York. Un représentant d’Hillary Clinton n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.