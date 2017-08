LISBONNE, Portugal — Un bambin d’un an et deux étrangères comptent parmi les 13 personnes qui ont perdu la vie, mardi, quand un chêne gigantesque est tombé sur une foule qui participait à un festival religieux traditionnel sur l’île portugaise de Madère.

Les noms de la Française de 42 ans et de la Hongroise de 31 ans n’ont pas été révélés.

Le festival Nossa Senhora do Monte est la plus importante fête annuelle de cette île de l’Atlantique. Célébrée les 14 et 15 août, elle attire des foules importantes vers une église en banlieue de la ville.

L’arbre est tombé sur la foule pendant une messe en plein air, pendant que le choeur chantait.

Des résidants ont déclaré à la presse locale avoir prévenu les autorités que le chêne était dangereux, mais les dirigeants de la ville de Funchal — la capitale de l’île — ont nié avoir été informés de la situation. Le bureau du procureur public a ouvert une enquête.

L’accident a fait 49 blessés. Sept personnes, dont deux enfants, demeurent hospitalisées. Les deux petites victimes sont un Français de deux ans et une Portugaise de 14 ans. Huit femmes et cinq hommes ont été tués.

Le président portugais Marecelo Rebelo de Sousa s’est rendu à Madère pour offrir ses condoléances.

Le chef du gouvernement régional de Madère a annoncé trois jours de deuil national à compter de mercredi.