DUBAÏ, Émirats arabes unis — Un site du patrimoine mondial de l’Unesco était la proie des flammes mercredi, en Arabie saoudite.

Au moins six édifices brûlaient dans un quartier de la ville de Jeddah vieux de 1400 ans. Au moins trois structures ont été entièrement détruites.

Les autorités saoudiennes ont dit que les flammes ont éclaté mardi soir et qu’une soixantaine de personnes ont été blessées. On ne rapporte aucune victime et la cause du sinistre n’est pas connue.

Des images mises en ligne sur les réseaux sociaux montrent des résidants de la Vieille ville de Jeddah qui regardent, impuissants, pendant que les flammes font rage et que des débris pleuvent autour d’eux.

La Vieille ville de Jeddah est aussi connue sous le nom d’«Al-Balad» et est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle est née au 7e siècle en tant que port et plaque tournante du commerce de marchandises à destination de la Mecque.

Ses rues sont étroites et plusieurs de ses édifices ont une architecture unique.