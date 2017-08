CIUDAD DE GUATEMALA — Au moins six personnes ont été tuées mercredi quand des hommes armés ont attaqué un des principaux hôpitaux du Guatemala, possiblement dans l’espoir de libérer un de leurs camarades.

Cinq suspects ont été arrêtés.

Le directeur de l’hôpital Roosevelt, dans la capitale, a dit qu’un nombre inconnu d’hommes armés ont donné l’assaut en début de journée.

Un porte-parole de la police a indiqué que les cinq suspects arrêtés sont membres du gang de rue Mara Salvatrucha. Des fusils d’assaut ont été confisqués aux assaillants.

On rapporte pour le moment au moins six décès, mais les détails sont maigres et la police continue à fouiller l’hôpital pièce par pièce.

Le ministère de l’Intérieur a affirmé par voie de communiqué que les hommes armés voulaient libérer un membre du gang, Anderson Daniel Cabrera Cifuentes. Le nom de Cabrera n’apparaît toutefois pas sur la liste des individus arrêtés.

Cabrera avait été escorté de la prison où il est incarcéré jusqu’à l’hôpital par trois gardes. Un d’entre eux a été tué et les deux autres blessés.