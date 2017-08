LA HAYE, Pays-Bas — La Cour pénale internationale a fixé jeudi à 2,7 millions d’euros (près de 3,9 millions $ CAN) la responsabilité d’un musulman radical reconnu coupable de destruction de sites religieux à Tombouctou.

Le tribunal situé aux Pays-Bas a conclu qu’Ahmad Al Mahdi avait dirigé intentionnellement des attaques contre des bâtiments à caractère religieux et historique dans la ville malienne.

On lui reproche d’avoir causé des dégâts à neuf mausolées et à une porte de mosquée autour du 30 juin et du 11 juillet 2012.

Relevant qu’Ahmad Al Mahdi est indigent, la Cour encourage le Fonds au profit des victimes à compléter les réparations ordonnées.

Lors d’une audience antérieure, M. Al Mahdi avait plaidé coupable et exprimé des remords pour son rôle dans la conduite de la destruction.

Il avait exhorté les musulmans à travers le monde à ne pas commettre d’actes similaires.

Il a été condamné à neuf ans d’emprisonnement.