FREETOWN, Sierra Leone — Plus de 400 corps ont été retirés des coulées de boue qui ont dévasté la capitale de la Sierra Leone il y a quelques jours.

Les efforts de secours se poursuivaient vendredi et la Croix-Rouge garde espoir de trouver des survivants, mais les nouvelles précipitations attendues font craindre le pire.

L’agence humanitaire des Nations unies déplore 409 morts après la catastrophe de lundi matin.

Le secrétaire général de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Elhadj As Sy, a toutefois prévenu depuis Genève que le bilan ne cesse de s’alourdir et qu’aucun gouvernement ne serait capable d’affronter seul un désastre d’une telle ampleur.

Quelque 600 personnes sont toujours portées disparues et les inhumations de masse se poursuivent. Les survivants continuent à fouiller les décombres, parfois à mains nues.

Les coulées de boue et les inondations ont frappé tôt lundi, dans la foulée de pluies diluviennes. Plusieurs victimes ont été emprisonnées chez elles dans les quartiers pauvres de Freetown et dans les secteurs voisins.

Un tiers des morts sont des enfants et des milliers de personnes ont perdu leur toit.

Le gouvernement a dit que des plans d’urgence ont été activés pour essayer d’empêcher l’éclosion d’épidémies de maladies comme le choléra. La Sierra Leone a aussi demandé l’aide de la communauté internationale.

De nouvelles précipitations sont attendues au cours de la prochaine semaine, et Freetown demeure menacée par les coulées de boue.

Plusieurs des secteurs pauvres de la capitale sont vulnérables aux inondations pendant la saison des pluies, notamment en raison d’une déforestation sauvage et de canaux de drainage bloqués par les détritus.