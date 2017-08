BOGOTA — L’ex-procureure générale du Venezuela, Luisa Ortega, et son mari, deux des plus virulentes critiques du président Nicolas Maduro, ont fui le pays et ils ont atterri vendredi après-midi en Colombie.

Luisa Ortega Diaz et German Ferrer sont arrivés à Bogota à bord d’un avion privé en provenance d’Aruba, ont indiqué les autorités colombiennes dans un communiqué.

Le couple n’a pas demandé l’asile selon un haut responsable colombien qui s’est confié à l’Associated Press sous couvert de l’anonymat.

Luisa Ortega et German Ferrer ont longtemps été alignés avec le parti socialiste au pouvoir au Vénézuéla, mais ils ont récemment rompu avec le président Nicolas Maduro, dénonçant publiquement son projet de créer une Assemblée constituante.

Le 5 août, l’ex-procureure générale Luisa Ortega, avait été démise de ses fonctions par l’Assemblée constituante.

Vendredi, L’Assemblée constituante s’est attribué les pouvoirs du parlement, qui était jusqu’alors, la seule institution contrôlée par l’opposition.