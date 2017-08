CAMP MOREHEAD, Afghanistan — Signalant que l’armée américaine s’attend à la poursuite de la mission, le plus haut commandant des États-Unis en Afghanistan a salué dimanche le lancement du nouveau corps d’opérations spéciales de l’armée afghane, déclarant que les forces américaines «sont avec les Afghans et resteront avec eux».

Les propos de la part du général John Nicholson laissent croire que le Pentagone pourrait avoir réussi à faire valoir un engagement continu en Afghanistan dans le but de s’assurer que les terroristes n’y trouvent pas de nouveau un repaire pour attaquer les États-Unis.

La Maison-Blanche a annoncé que le président Donald Trump s’adressera aux soldats américains et à la population américaine, lundi soir, pour une mise à jour sur les engagements du pays en Afghanistan et en Asie du Sud.

M. Nicholson, prenant la parole au sud-est de Kaboul avant l’annonce de la Maison-Blanche, a soutenu que les commandos et un plan pour doubler la taille des forces d’opération spéciale afghanes étaient cruciaux pour remporter la guerre.

Le Pentagone attend une annonce officielle de M. Trump sur une proposition d’envoi de près de 4000 soldats américains additionnels en Afghanistan. Les troupes additionnelles accentueraient la formation et les conseils aux forces afghanes, et renforceraient les activités antiterroristes contre les talibans et un affilié de Daech (le groupe armé État islamique) tentant d’établir son empreinte dans ce pays.