Les forces irakiennes ont lancé dimanche une offensive afin de libérer la ville de Tal Afar, à l’ouest de Mossoul.

Tal Afar — sa région avoisinante — est l’une des dernières poches de résistance de Daech (groupe armé État islamique) en Irak. La ville est située à environ 150 km à l’est de la frontière syrienne.

Vêtu de l’uniforme porté par les forces spéciales irakiennes, le premier ministre Haider al-Abadi a annoncé lui-même l’offensive au cours d’un discours télévisé. Il a dit aux combattants du Daech qu’il n’avait plus que le choix de «se rendre ou de mourir».

En début d’après-midi, le lieutenant-général Abdoul-Amir Rasheed Yar Allah, qui commande l’offensive, avait l’annonce la libération d’une série de villages à l’est, au sud-ouest et au nord-ouest de la ville.

La coalition menée par les États-Unis a fourni du soutien aérien aux troupes irakiennes.

Daech a tenté de résister en employant des petites contre-attaques, des kamikazes et des mines.

Selon la coalition, il y a environ entre 10 000 et 50 000 civils vivant à Tal Afar et ses environs. Au cours des dernières offensives gouvernementales, Daech a empêché les civils de fuir et les a utilisés comme boucliers humains afin de ralentir leurs ennemis.