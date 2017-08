ROME — Les secouristes italiens ont tiré trois frères, dont un bébé de sept mois, des décombres après le tremblement de terre de magnitude 4,0 qui a secoué l’île d’Ischia, au nord-ouest du golfe de Naples, lundi, en pleine saison touristique.

Le séisme a frappé tout juste avant 21 h, heure locale. Le bilan s’établit pour le moment à deux morts et une quarantaine de blessés. Quelque 2600 personnes ont aussi perdu leur toit.

Les deux victimes seraient des femmes, dont une dame âgée qui a été tuée par l’effondrement d’une église.

Une vidéo publiée par les pompiers montre les secouristes qui extirpent le bébé, qui semble éveillé, des décombres d’une structure de Casamicciola Terme, une commune italienne de la ville métropolitaine de Naples qui a été frappée de plein fouet par la secousse. L’enfant a été secouru vers 4 h, heure locale. L’agence de presse ANSA rapporte que des cris de joie ont retenti et que sa mère s’est précipitée vers lui.

Un frère du bébé a été sauvé environ sept heures plus tard. Il a rapidement été placé sur une civière et emmené par une ambulance.

Une photo prise par un pompier montre le garçonnet, qui se nommerait Mattias, être sorti des décombres. Il ne porte que ses sous-vêtements et est couvert de poussière. L’autre garçon, Ciro, a été libéré peu de temps après.

Le père des enfants a expliqué à la radio RAI que les frères se trouvaient dans une pièce, et sa femme et lui ailleurs dans la maison, quand le séisme a frappé. La femme, qui serait lourdement enceinte, aurait réussi à sortir par une fenêtre, et l’homme aurait été aidé par les secouristes.

La secousse s’est produite en pleine saison touristique, et les médias italiens ont diffusé des images qui montrent des visiteurs réfugiés dans les parcs après le séisme. Les autorités ont nolisé des traversiers pour ramener les touristes sur le continent mardi.

Ischia est, avec Capri, une destination prisée par le «jet-set» européen pour ses bains thermaux, notamment. Casamicciola avait été l’épicentre en 1883 d’un important séisme qui avait fait plus de 2000 morts.

Plusieurs édifices ont été anéantis tandis que d’autres ont été fortement endommagés. L’ampleur des dégâts causés par une secousse modeste soulève des questions quant à la qualité de la construction dans une région pourtant menacée par les tremblements de terre et les éruptions volcaniques.

Au moins deux experts ont confié aux médias italiens que des dizaines de milliers de structures ont été construites illégalement dans la région, sans aucun respect pour les règles.