MADRID — Les policiers espagnols ont trouvé une véritable ceinture explosive dans la maison où la cellule terroriste qui serait responsable des attentats meurtriers de la semaine dernière s’affairait à préparer des attaques d’encore plus grande envergure.

Six des djihadistes abattus par la police portaient de fausses vestes explosives.

Un porte-parole de la police a révélé mercredi que la véritable ceinture a été trouvée dans la maison d’Alcanar, au sud de Barcelone, où deux membres présumés de la cellule terroriste ont été tués par une explosion mercredi dernier, la veille de l’attentat au véhicule bélier.

La police avait déjà trouvé sur place plus d’une centaine de bonbonnes de gaz et le matériel nécessaire pour fabriquer du TATP. un explosif fréquemment utilisé par Daech (le groupe armé État islamique).

Les policiers avaient perquisitionné tard mardi un cybercafé de la ville de Ripoll et une maison de Vilafranca de Penedes. On ne dispose pas de plus de détails concernant ces opérations.