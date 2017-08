LA HAYE, Pays-Bas — Le gouvernement néerlandais a demandé à l’ancienne ministre de la Justice Winnie Sorgdrager d’enquêter sur le scandale des oeufs contaminés.

Un rapport gouvernemental dévoilé mercredi estime que les producteurs néerlandais d’oeufs ont perdu, à eux seuls, environ 33 millions d’euros.

Le scandale a éclaté quand du Fipronil, un produit dangereux pour la santé humaine, a été ajouté illégalement à un produit utilisé pour détruire les poux et les tiques des poules.

Une exposition au Fipronil peut causer des nausées, des vomissements, des maux de tête et des étourdissements. Une exposition à long terme à de grandes quantités du produit peut endommager la glande thyroïde, le foie et les reins, et possiblement provoquer des convulsions.