XALAPA, Mexique — Un journaliste mexicain a été abattu mardi dans l’État côtier de Veracruz, même s’il jouissait de la protection du gouvernement.

Deux autres hommes ont été tués au même moment.

Candido Rios Vazquez, qui couvrait les affaires judiciaires pour le quotidien Diario de Acayucan, est devenu au moins le neuvième journaliste à être tué cette année au Mexique.

Un groupe mexicain de protection des journalistes et le patron de M. Vazquez affirment qu’il faisait pourtant partie du mécanisme mis en place par le gouvernement fédéral pour protéger les journalistes et les militants des droits de la personne.

M. Rios aurait reçu de multiples menaces, depuis 2012, de la part d’un ancien maire de la ville de Hueyapan de Ocampo. Il avait un bouton «panique» sur son téléphone portable et une caméra de surveillance avait été installée chez lui.

Il a été tué mardi après-midi, après son quart de travail, pendant qu’il s’entretenait avec un ancien inspecteur de la police le long d’une autoroute. Son interlocuteur a lui aussi été tué.

Le Mexique est maintenant le pays le plus mortel pour les journalistes, et le Veracruz compte parmi les États les plus dangereux depuis quelques années.