MILAN — Le garçonnet de 11 ans qui est resté prisonnier avec ses deux frères des décombres de sa maison pendant 16 heures après qu’un séisme eut frappé l’île italienne d’Ischia a déclaré mercredi à la presse locale que «c’est un miracle que nous soyons encore tous vivants».

Ciro Marmolo s’est entretenu avec un représentant du quotidien La Repubblica dans la chambre d’hôpital où il est soigné pour une fracture à un pied sans gravité subie lors de la catastrophe.

Les responsables ont salué l’héroïsme de Ciro, dont ils ont vanté le courage. Ils affirment qu’il a sauvé la vie de son frère de sept ans, Mattias, en le poussant sous un lit.

«C’est déjà beaucoup que nous soyons tous vivants, a dit l’enfant dans une vidéo où son visage est brouillé, en respect avec la loi italienne. Maintenant nous devons penser à une nouvelle maison, à nos objets les plus précieux et à nos souvenirs.»

«C’est la preuve que Dieu existe, a ajouté Ciro. C’est un miracle que nous soyons encore tous vivants.»

Le séisme qui a frappé lundi soir la partie nord de cette île située près Naples a anéanti la maison de la famille Toscano-Marmolo, en plus de faire deux morts.

La mère des trois enfants et son conjoint ont rapidement été pris en charge par les secouristes. Les pompiers ont toutefois mis sept heures à secourir le bébé de sept mois, Pasquale, puis un autre sept heures à extirper Mattias, avant de finalement rejoindre Ciro.

Ciro a raconté que les secouristes sont demeurés enjoués et optimistes pendant toute l’opération, en leur disant de ne pas s’inquiéter. Il a perdu conscience à un certain moment, et quand il s’est réveillé une ouverture auparavant petite avait été élargie.

«Mon frère n’était plus là et j’avais un masque d’oxygène sur le visage, a-t-il. Puis avec une corde, ils m’ont remonté, tous ensemble, très lentement. Puis il y avait tous ces gens, des amis, des proches, autour de l’ambulance, et tout le monde m’a applaudi.»

Les médecins ont dit que Mattias recevra son congé sous peu, mais que la mère des enfants, Alessia, et le petit Pasquale resteront à l’hôpital tant qu’ils n’auront pas déniché de nouveau logis.

«Même si c’est un hôpital et non un endroit où se reposer, ça nous semble terrible d’envoyer à la rue une femme enceinte qui a traversé une telle épreuve et dont l’état psychologique est inhabituel», a dit le docteur Giuseppe Parisi.

Un abri d’urgence ouvert par les autorités accueillait seulement 200 personnes mardi soir, contre 2600 le soir du séisme. On ne sait pas où Mattias et son beau-père Alessandro Toscano habiteront maintenant, mais le père biologique de Mattias et Ciro et d’autres membres de la famille sont présents.