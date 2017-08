MADRID — La police catalane a identifié le corps d’un deuxième suspect tué par une explosion qui a soufflé une maison où la cellule terroriste responsable des attentats de Barcelone et de Cambrils préparait des bombes.

La police a dit jeudi que le corps est celui de Youssef Aalla. L’explosion a aussi tué un imam qui serait le leader de la cellule, Abdelbaki Es Satty.

Un survivant, Mohamed Houli Chemlal, a été blessé et est actuellement incarcéré.

La police indique qu’un des frères d’Aalla compte parmi les cinq djihadistes tués par la police lors de l’attentat de Cambrils. Un autre frère est soupçonné.

Les attaques des 17 et 18 août ont fait 15 morts et plus de 120 blessés.

L’explosion dans la maison de la ville d’Alcanar, le 16 août, a empêché la cellule de concrétiser son plan de faire exploser des bombes sur des sites populaires.