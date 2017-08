GENÈVE, Suisse — Huit personnes sont portées disparues après qu’un petit village des Alpes suisses, près de la frontière avec l’Italie, eut été frappé par une coulée de boue et un glissement rocheux.

Le village de Bondo, à environ 130 kilomètres au nord de Milan, a été évacué.

La police du canton des Grisons a dit que des édifices ont été endommagés. Des images prises sur place témoignent de la dévastation causée par la rivière de boue et de rochers.

On ne faisait tout d’abord état d’aucun blessé, mais la police dit maintenant être incapable de rejoindre huit personnes qui se trouvaient apparemment dans la vallée de la Bondasca au moment de la catastrophe. Les disparus sont originaires de Suisse, d’Allemagne et d’Autriche. Six d’entre eux ont été portés disparus par leurs proches.

Les recherches se sont donc intensifiées pendant la nuit. Un hélicoptère de l’armée suisse a été mobilisé.

Un système d’alerte a permis l’évacuation à temps d’une centaine de résidants locaux mercredi. Un porte-parole de la police a dit à l’Associated Press que ce système a été mis en place il y a cinq ans, après un événement similaire.

On ne sait pas quand les évacués pourront rentrer chez eux.