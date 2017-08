SAO PAOLO, Brésil — Un deuxième naufrage en autant de jours a fait au moins 22 morts jeudi, au Brésil.

Un navire transportant plus de 100 personnes a coulé dans la baie de Tous les Saints, près de la ville de Salvador, dans le nord-est du pays.

Vingt et une personnes auraient été sauvées par la marine et des embarcations privées.

La baie de Tous les Saints serait la plus vaste du Brésil et la deuxième plus grande du monde.

Mercredi, au moins 19 personnes ont perdu la vie quand un navire avec 70 personnes à son bord a coulé dans l’État de Para, dans le nord du pays.