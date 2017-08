Le président français Emmanuel Macron a beaucoup fait jaser à son retour de vacances cette semaine puisque le journal Le Point a dévoilé qu’il dépensait d’énormes sommes en maquillage et soins de beauté. Pas pour Brigitte, sa femme, mais bel et bien pour lui.

Depuis qu’il est arrivé en poste au mois de mai, c’est-à-dire il y a trois mois, Emmanuel Macron a dépensé 26 000 euros (environ 38 550$ CAD) pour les services d’une artiste-maquilleuse du nom de Natacha M.

Selon des attachés du président qui se sont confiés à divers médias européens, les services de Natacha M. étaient «des urgences». Les dépenses seront revues à la baisse à partir de maintenant, ont-ils promis.

Emmanuel Macron n’est cependant pas le président français avec le plus gros budget beauté de l’histoire. Pour ne nommer que lui, son prédécesseur, François Hollande, accordait aussi beaucoup d’attention à son apparence et dépensait environ 16 000 euros (23 720$ CAD) par mois pour les services de sa maquilleuse et de son barbier.