LONDRES — Avant toute la saga qui a entouré la relation entre le prince Charles et la princesse Diana — l’éloignement, le divorce et le décès tragique de Lady Di il y a 20 ans — il y a eu ce mariage digne des contes de fées. La somptueuse cérémonie célébrée à la cathédrale Saint-Paul de Londres a été suivie par des centaines de millions de personnes à travers le monde.

Trente-six ans après la publication originale, et pour coïncider avec la mise en ligne de la vidéo restaurée en haute définition du mariage, l’Associated Press diffuse à nouveau le reportage de son correspondant Hugh Mulligan, tel que publié le 29 juillet 1981.

———–

Le mariage royal, tel que vu des bancs de la cathédrale Saint-Paul aujourd’hui, était exactement comme le prince Charles voulait qu’il soit: «Une merveilleuse expérience musicale et émotive. L’époux n’a pas passé la moitié de la cérémonie en larmes, tel qu’il l’avait prédit en entrevue la veille. En fait, il a souri durant la plus grande partie de la cérémonie, sauf au moment où l’imposante chorale a entonné la chanson «Let all the people praise thee, O God». On l’a alors aperçu s’essuyer les yeux à plusieurs reprises comme s’il tentait de chasser ses larmes.

Mais c’est d’une voix virile et ferme qu’il a répondu: «Je le veux», aux voeux de mariages administrés par l’archevêque de Canterbury.

Les réponses de lady Diana Spencer étaient beaucoup plus faibles, mais tout de même bien audibles, dans la somptueuse cathédrale dessinée par l’architecte Sir Christopher Wren où elle s’est officiellement transformée en princesse de Galles après que l’archevêque eut prononcé les mots: «Je vous déclare mari et femme».

Le tout était un splendide spectacle royal et ecclésiastique de trompettes qui résonnent et de choeurs qui s’élèvent, même si à un certain moment, la mariée a bafouillé en prononçant les quatre noms chrétiens de son nouvel époux et que lui ait omis de prononcer le mot «matériel (worldly)» en lui promettant tous ses biens.

L’assemblée de chefs d’États, de têtes couronnées d’Europe et d’invités d’honneur, comme la première dame Nancy Reagan, a chanté les hymnes, tout comme l’a fait le couple de mariés. La reine de Tonga a rafraîchi le front de son époux, le roi, en agitant majestueusement son éventail de rotin au rythme de la musique.

Quittant l’autel au terme de la cérémonie de 80 minutes, le père de la princesse, le comte Spencer, semblait s’appuyer lourdement sur le bras d’un placier comme s’il était épuisé ou émotivement vidé par l’événement.

Le comte, qui a souffert d’un AVC il y a deux ans, a aussi chamboulé l’attribution des sièges après que les nouveaux époux eurent signé le registre, et a dû échanger son siège avec la reine mère.

Il a eu besoin d’aide pour monter à bord du carrosse, aux côtés de la reine, mais il a souri et salué la foule de la main en descendant Ludgate Hill pour se rendre au déjeuner de mariage.

Les cinq demoiselles d’honneur, jusqu’à la petite Clementine Hambro âgée de cinq ans, l’une des anciennes élèves de maternelle de la nouvelle princesse, ont eu bien du mal à rouler et rassembler la longue traîne de 25 pieds de la mariée, mais elles l’ont fait avec aplomb. Et quelles jolies petites demoiselles elles faisaient! Rien à voir avec les «huit filles aussi horribles que vous puissiez vous imaginer», tel qu’avait persiflé lady Somerset lors du mariage du futur roi Édouard VII, le dernier prince de Galles à s’être marié, il y a 118 ans.

Ceux d’entre nous qui portaient un costume loué ont découvert que le recouvrement gris des chaises faisait un excellent bureau, même s’il était un peu compliqué de prendre des notes avec des gants de nylon.

Bien sûr, on ne parlerait pas d’un événement médiatique royal si des lentilles, cartouches de pellicules et autres objets n’avaient pas pendu de l’échafaudage où se faufilaient les photographes.

L’explosion d’une pièce de caméra échappée pendant le discours de l’archevêque de Canterbury a fait se retourner le chef de la garde rapprochée de la reine.

Parlant de têtes retournées, le prince Philip s’est retourné et a lancé un regard au moment où l’archevêque Robert Runcie a demandé aux époux s’ils avaient connaissance de possibles entraves à ce mariage.

À l’extérieur, les stations de métro à proximité du parcours étaient bondées. Les vendeurs de journaux ont fait des affaires d’or.

La plupart des journaux ont adressé des souhaits aux mariés. «Diana, c’est ton grand jour», affichait le très conservateur Daily Express. Même le Financial Times, qui normalement réserve sa une aux nouvelles économiques majeures, a fait du mariage sa principale histoire du jour sous le titre «Une fête de rue royale appropriée».

La publication du Parti communiste, le Morning Star, a consacré une page à la couverture du mariage avec le titre «Pour les plus riches et les encore plus riches».