DAMAS, Syrie — La moitié des quelque 20 000 civils qui sont coincés à Raqqa, dans le nord de la Syrie, sont des enfants, a dit l’Unicef, qui prévient que les expériences traumatisantes des enfants qui ont récemment échappé aux griffes de Daech (le groupe armé État islamique) sont tout simplement stupéfiantes.

Raqqa est la capitale de fait du califat autoproclamé par le groupe djihadiste.

Un représentant de l’Unicef, Fran Equiza, a visité pendant trois jours des camps du nord de la Syrie, où il a rencontré des enfants chassés de Raqqa et de Deir el-Zour. Il a raconté à l’Associated Press, à Damas, avoir été «complètement dépassé».

M. Equiza a dit que 10 000 enfants sont coincés à Raqqa dans des conditions impossibles, sans électricité, sans eau potable, pratiquement sans vivres, avec des combats quotidiens.

Des combattants syriens appuyés par les États-Unis resserrent leur étau sur la ville, et les civils qui souhaitent s’enfuir ont de plus en plus de difficulté à le faire. Daech a aussi déployé des champs de mines tout autour.

M. Equiza a demandé à tous les belligérants de respecter et de protéger les mouvements des civils, «surtout des enfants, qui n’ont absolument aucune responsabilité».

Il a prévenu que la situation risque de se détériorer encore davantage au cours des prochaines semaines, en raison des combats entre Daech et les forces syriennes dans la province de Deir el-Zour, dans l’est du pays.