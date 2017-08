NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

—————

FAUX: La fille de Rosa Parks salue la réponse de Trump aux événements de Charlottesville

EN FAIT: Un canular créé par ourlandofthefree.com prétend que la fille de Rosa Parks a appuyé Donald Trump pendant un discours à Washington, affirmant que sa «mère aurait été fière des mots du président». La célèbre militante des droits de la personne n’a eu aucun enfant. La photo de la fausse Muriel Parks-Rosenberg qui accompagne l’article est en fait celle de la sénatrice démocrate Nina Turner.

—————

FAUX: Un cimetière de l’Ohio commence à exhumer les corps des soldats confédérés

EN FAIT: Un petit cimetière de la ville de Delaware, dans l’Ohio, n’a aucune intention d’exhumer les dépouilles de soldats de la guerre civile pour les lancer dans un ruisseau, quoi qu’en dise un site de canulars maquillé pour ressembler à un site d’informations locales. Un porte-parole de la ville, Lee Yoakam, a dit que l’histoire est «la plus fausse des fausses nouvelles». DelawareOhioNews.com ajoute que le gouverneur de l’Ohio, John Kasich, a autorisé l’exhumation des tombes confédérées, ce qui est également faux.

—————

FAUX: Charles Manson sera libéré sous caution et ira vivre à (insérer le nom d’une ville)

EN FAIT: Le célèbre tueur en série ne sera pas relâché de sitôt, peu importe ce que racontent des histoires qui circulent en ligne. Elles trouvent leur origine en 2014 sur le site de canulars Empire News. Le site breakingnews365.net a récemment repris des histoires similaires en prétendant que Manson irait s’installer au Texas ou au Connecticut. Le prisonnier de 82 ans ne sera admissible à une libération conditionnelle qu’en 2027, après que celui lui eut été refusé pour la 12e fois en 2012.

—————

FAUX: Chester Bennington a été assassiné, selon la police

EN FAIT: YourNewsWire.com et NewsPunch.com, deux sites qui s’inspirent souvent des théories du complot, prétendent que l’ancien chanteur de 41 ans du groupe Linkin Park a été assassiné et que les médias étouffent la vérité. Les sites citent un policier anonyme et un message effacé sur le compte Twitter de la femme du chanteur, qui avait été piraté, en guise de preuves. Bennington s’est pendu chez lui, près de Los Angeles, le mois dernier. Le coroner du comté de Los Angeles a conclu à un suicide.

—————

FAUX: Tous les Américains auront reçu une puce d’ici la fin de 2017, selon NBC News

EN FAIT: NBC n’a jamais rien annoncé de tel, malgré les histoires mises en ligne par des sites comme healthfitpoint.com. L’histoire comprend des images tirées d’un reportage de NBC, en 2007, sur la vie en 2017. NBC n’affirme rien de tel dans son reportage.