CARACAS, Venezuela — Le président vénézuélien, Nicolas Maduro, veut traduire en justice pour trahison ses opposants qui auraient selon lui trempé dans l’imposition de sanctions économiques par les États-Unis.

Le président Maduro accuse son homologue américain, Donald Trump, de faire abstraction du droit international et des relations diplomatiques avec l’Amérique latine en causant «beaucoup de tort» à l’économie pétrolière vénézuélienne.

M. Maduro a ciblé le président du Congrès vénézuélien, Julio Borges, comme «cerveau» derrière le «blocus» financier et économique du pays. Il a appelé la Cour suprême, où siègent des partisans de son régime, et la nouvelle assemblée constituante à entamer des procédures contre les «traîtres» de l’opposition s’étant montrés favorables à ces sanctions.

Les sanctions décrétées par le président Donald Trump interdisent notamment aux institutions financières américaines de délier les cordons de leur bourse pour le gouvernement vénézuélien ou la société d’État pétrolière PDVSA.

La Maison-Blanche dit ainsi s’en prendre à M. Maduro et à ses alliés, et non à la population vénézuélienne.

Le régime vénézuélien peine déjà à contenir l’inflation astronomique et les diverses pénuries qui sévissent au pays, alors que la production pétrolière y a atteint son plus bas niveau en plus de deux décennies. Toute sanction économique, aussi minimale soit-elle, rapproche le Vénézuéla de la faillite. Le gouvernement et PDVSA devront s’acquitter d’une dette d’environ 4 milliards $ US d’ici la fin de l’année, mais n’ont que 9,7 milliards $ US en réserves de change à leur portée — en majeure partie des lingots d’or difficiles à échanger rapidement pour de l’argent liquide.