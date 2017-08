BARCELONE, Espagne — Des milliers de personnes sont attendues dans les rues de Barcelone, en Espagne, samedi soir, pour dénoncer la violence des attentats qui y ont fait 15 morts et plus de 120 blessés plus tôt ce mois-ci.

Daech (le groupe armé État islamique) a revendiqué les attaques aux camionnettes et aux couteaux contre Barcelone et Cambrils — les plus meurtrières depuis plus d’une décennie en Espagne.

Huit suspects sont morts, deux demeurent en détention provisoire et deux autres font toujours l’objet d’une enquête.

Le slogan du rassemblement — «Je n’ai pas peur» en catalan — émerge de la réaction spontanée de la société civile à ce massacre.

Des chauffeurs de taxi, des professionnels des services d’urgence et des citoyens de tous horizons mèneront cette manifestation, suivis du roi Felipe VI et du premier ministre Mariano Rajoy.