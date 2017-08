MONTRÉAL — Le président américain Donald Trump récidive, en affirmant dimanche sur son compte Twitter, que les États-Unis devront peut-être mettre fin à la renégociation de l’Entente de libre-échange nord-américain, l’ALENA.

Donald Trump écrit que l’ALENA est le «pire accord commercial jamais conclu», ajoutant que le Canada et le Mexique sont très intransigeants: «both are very difficult», selon les termes qu’il utilise en anglais.

La semaine dernière, le président américain avait clamé devant ses partisans réunis à Phoenix, en Arizona, qu’il finirait «probablement» par résilier l’ALENA «à un certain moment».

Le premier ministre Justin Trudeau avait alors tenté de minimiser la portée de l’esclandre de Donald Trump, soutenant que le Canada continuerait à «négocier de bonne foi» afin de moderniser le traité commercial vieux de 23 ans.

M. Trudeau avait rappelé qu’il avait lui-même eu avec Donald Trump des conversations où ce dernier avait menacé de torpiller l’accord.