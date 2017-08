BEYROUTH — Des cessez-le-feu sont entrés en vigueur, dimanche, dans le secteur frontalier entre la Syrie et le Liban, interrompant des offensives distinctes, mais simultanées contre Daech (le groupe armé État islamique) par l’armée libanaise d’un côté et le Hezbollah et les soldats syriens de l’autre.

Les deux parties ont affirmé avoir chassé les combattants de Daech de la majeure partie de la région frontalière.

L’armée libanaise soutenue par les États-Unis, qui nie avoir coordonné son offensive avec l’armée syrienne, a indiqué que le cessez-le-feu doit permettre des négociations sur le sort de plusieurs soldats libanais capturés par des combattants il y a trois ans.

Le ministre libanais de la Défense a déclaré aux journalistes que le Hezbollah se chargeait de négociations concernant les soldats capturés en 2014 lorsque des combattants d’Al-Qaïda et de Daech avaient pris brièvement le contrôle d’une ville libanaise près de la frontière.

L’agence officielle de nouvelles SANA en Syrie a affirmé que le secteur le long de la frontière serait bientôt déclaré expurgé de Daech.

Un haut responsable libanais a affirmé que des corps qui seraient ceux de soldats enlevés par des combattants de Daech il y a trois ans ont été retrouvés enterrés près de la frontière avec la Syrie.

Abbas Ibrahim, chef des services généraux de sécurité au Liban, a affirmé que la recherche de ces corps faisait partie d’une entente conclue avec Daech lors d’une offensive militaire dans le secteur ayant débuté la semaine dernière. En contrepartie de la découverte des corps des soldats enlevés en 2014, des militants de Daech seront escortés dans l’est de la Syrie.

L’opération pour déterrer les corps de six soldats était en cours, dimanche, et deux autres corps seraient enterrés dans le secteur, selon M. Ibrahim. Des tests d’ADN doivent être effectués.