HOUSTON — Les autorités ont retiré encore davantage d’eau des réservoirs de la région de Houston débordés par le passage de l’ouragan Harvey — devenu depuis tempête tropicale —, dans le but de protéger le centre-ville des inondations dévastatrices, mais des milliers de maisons risquent encore d’être lourdement endommagées, surtout que la quatrième plus grande ville des États-Unis se prépare à recevoir d’autres précipitations.

Harvey, qui a touché terre tard vendredi alors qu’il était un ouragan de catégorie 4, est demeuré dans le secteur après être devenu une tempête tropicale, provoquant de fortes pluies et des inondations qui ont fait des ravages à Houston, dimanche. Ces inondations ont poussé des milliers de personnes à se réfugier sur le toit de leur résidence, multipliant les appels à l’aide aux secouristes débordés, qui peinaient à suffire à la demande.

Le directeur de l’agence fédérale de gestion des urgences, Brock Long, a déclaré en conférence de presse, lundi, que 50 comtés du Texas avaient été touchés par l’inondation et que des précipitations très élevées étaient prévues dans le sud-ouest de la Louisiane. La pluie a causé au moins deux morts.

Les résidants vivant près des réservoirs Addicks et Barker, conçu pour empêcher l’inondation du centre-ville, ont été prévenus dimanche qu’une ouverture contrôlée des vannes des deux réservoirs allait provoquer d’autres inondations dans les rues et que l’eau pouvait s’infiltrer jusque dans les maisons. Les niveaux d’eau élevés et les précipitations continues mettent de la pression sur les barrages, ce qui rend cette ouverture contrôlée nécessaire.

Des avis d’évacuation obligatoire ont été lancés dans les banlieues sud-ouest de la ville, tard dimanche. Selon le service de météo nationale, les niveaux d’eau pourraient grimper jusqu’à 18 mètres, soit 90 centimètres de plus que le record de 2016.

Le directeur du National Weather Service, Louis Uccellini, a précisé que les précipitations les plus lourdes prévues lundi, à un rythme de 15 centimètres à l’heure, tomberont à l’est de Houston, à des endroits comme Beaumont et Lake Chales, en Louisiane.

Il a ajouté que bien que Houston ait connu un répit de la pluie lundi matin, de lourdes précipitations étaient attendues plus tard pendant la journée, de même que mardi.