BAGDAD — Une voiture piégée a explosé dans un marché de l’est de Bagdad, lundi matin, tuant au moins 12 personnes, selon les autorités irakiennes.

Le véhicule a explosé au marché Jamila, dans le district chiite de Sadr City, a précisé un policier. L’explosion a par ailleurs fait 28 blessés, a-t-il ajouté, et le bilan des morts pourrait s’alourdir davantage.

Une source médicale a confirmé le nombre de décès. Les deux sources ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’elles n’avaient pas l’autorisation de discuter avec des journalistes.

Un épais nuage de fumée noire flottait sur le secteur et la foule s’éloignait en panique. Du métal tordu et des éclats de verre jonchaient le site de l’explosion, tout comme des légumes et d’autres biens vendus au marché.

Au moins un soldat a été évacué des lieux.

Daech (le groupe armé État islamique) a rapidement revendiqué la responsabilité de l’attaque dans une déclaration en ligne. L’Associated Press n’a pu confirmer l’authenticité de la déclaration.