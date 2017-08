RAS BAALBECK, Liban — Des militants de Daech (groupe armé État islamique) et leur famille ont commencé à quitter un territoire frontalier entre le Liban et la Syrie, lundi, à la suite d’un accord négocié pour mettre fin à la présence du groupe à cet endroit, ont rapporté des médias libanais et syriens.

Un nombre non identifié de militants et de familles sont montés à bord d’autobus se dirigeant vers une ville tenue par le groupe extrémiste dans l’extrême est de la Syrie, près de la frontière avec l’Irak.

Ces déplacements surviennent près d’une semaine après que le Liban eut lancé une offensive militaire dans le but de chasser Daech de la région montagneuse près de sa frontière avec la Syrie.

L’armée syrienne et le Hezbollah libanais ont mené séparément, mais simultanément, une offensive pour mettre de la pression sur le groupe extrémiste du côté syrien de la frontière.

Une vingtaine d’autobus et 11 ambulances ont transporté les militants et leur famille vers la ville de Boukamal, dans l’est de la Syrie.

Selon la télévision syrienne, environ 250 militants ont été touchés par le transfert.