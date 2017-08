HOUSTON — Les équipes de sauvetage débordées par les milliers d’appels à l’aide reçus pendant les précipitations parmi les plus lourdes de l’histoire américaine ont eu peu de temps pour chercher des victimes potentielles, mais les autorités n’ont d’autre choix que d’admettre la macabre réalité: le bilan des morts causées par le passage de la tempête tropicale Harvey pourrait s’alourdir lorsque les eaux auront baissé dans la région de Houston.

Plus de trois jours après que la tempête eut ravagé la côte texane alors qu’elle était un ouragan de catégorie 4, les autorités n’ont confirmé que trois morts. Mais le nombre non confirmé de personnes disparues ou présumées mortes ne cesse de grimper.

Le chef de la police de Houston, Art Acevedo, s’est dit préoccupé par «le nombre de corps que nous allons trouver».

Une résidante de Houston a raconté lundi qu’elle croyait que six membres d’une famille, incluant quatre de ses petits-enfants, étaient morts après que leur camionnette a été emportée par les eaux en franchissant un pont dans le secteur de Greens Bayou. Les autorités n’ont toutefois pas pu confirmer les décès.

Le porte-parole d’un hôtel de la ville a quant à lui indiqué que l’un de ses employés était disparu alors qu’il aidait une centaine de clients et travailleurs à quitter le bâtiment.

Près de 61 centimètres de pluie sont toujours attendus, en plus des 76 centimètres déjà reçus à certains endroits, ce qui fait craindre le pire aux autorités.

Tôt mardi, les précipitations continuaient de tomber sur Houston et la région. La pluie tombait à un rythme d’environ un centimètre à l’heure sur le comté de Harris et jusqu’à 5 centimètres à l’heure plus à l’est.

Le président Donald Trump est attendu à Corpus Christi, au Texas, puis à Austin, mardi, pour des séances d’information sur ce premier désastre naturel aux États-Unis depuis son arrivée au pouvoir. Il sera accompagné de la première dame Melania Trump. Le vice-président Mike Pence a de son côté déclaré à la radio locale qu’il se rendra dans le sud-est du Texas avec sa femme, Karen, plus tard cette semaine.