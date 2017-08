RUMBEK, Soudan du Sud — Des travailleurs humanitaires au Soudan du Sud affirment que la guerre civile qui sévit au pays a fait hausser le taux de mariages d’enfants à des niveaux alarmants.

Selon les Nations unies, plus de la moitié des filles du Soudan du Sud sont mariées avant l’âge de 18 ans, souvent de force. Les années de conflit n’ont fait qu’amplifier la pratique, alors que des familles dépourvues voient leurs filles comme des sources de revenus.

Isaac Karkon, à la tête d’un organisme humanitaire dans la région de Rumbek, explique que les gens meurent de faim, de sorte que des familles ne voient d’autres choix que de donner une fille pour sauver leurs autres enfants.

La nation la plus jeune de l’humanité en est à sa quatrième année de guerre civile.

En 2012, à l’âge de 13 ans, Eliza a été forcée par son père à épouser un homme de 35 ans de leur village. Elle a été échangée contre 50 vaches. Alors que sa famille massacrait une vache en guise de célébration, l’adolescente était malheureuse et pleurait.

Eliza, dont seul le prénom est utilisé pour protéger son identité, n’avait alors aucune idée de ce qu’était le mariage. Deux ans plus tard, à 15 ans, elle a donné naissance à une fille. Comme elle était la plus jeune des cinq femmes de son mari, elle était négligée, raconte-t-elle. Après quelques années de mariage, son père l’a reprise. Le mari n’avait pas payé la dot et son père n’aimait pas comment il traitait sa fille.

Aujourd’hui, Eliza étudie pour être médecin, mais elle est l’exception. Trois autres jeunes filles de son village forcées de se marier à peu près à la même époque sont toujours avec leur mari, indique-t-elle.