Mardi matin, Donald Trump et sa femme Melania ont quitté la Maison-Blanche à Washington pour se rendre au Texas afin de constater les dégâts de la tempête Harvey.

Ce qui a retenu l’attention des internautes, c’est le look de Melania Trump, alors qu’elle montait à bord de l’hélicoptère les menant à une base militaire. Ils allaient ensuite se rendre au Texas.

La première dame américaine portait un ensemble tout noir, accompagné d’une veste d’inspiration militaire verte et…des talons hauts. Très hauts. Plusieurs se sont demandé si c’était vraiment une tenue appropriée pour se rendre sur les lieux d’une catastrophe naturelle.

Message pour Donald et Mélania #Trump : #Harvey a eu raison de mes Timberland. Alors les talons aiguille et le pantalon beige… 😉 pic.twitter.com/dc2iIOSF7P — Cédric Faiche (@cedricfaiche) August 29, 2017

Choix cornélien pour Melania Trump: quelles Louboutin mettre pour aller voir les victimes de #Harvey au #Texas #FirstIdiot #OutOfTouch pic.twitter.com/L7SWgjpPTr — Joshua K Bartlett (@JoshKB) August 29, 2017

Lorsque le président et sa femme sont arrivés sur place, à Corpus Christi, Melania avait eu le temps de se changer et portait maintenant des souliers de course (blancs), une chemise (blanche) et une casquette «FLOTUS», pour «First Lady of the United States».