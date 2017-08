BUNOL, Espagne — Plus de 20 000 personnes ont participé mercredi au festival de la «Tomatina», dans l’est de l’Espagne.

Les participants se sont bombardés de tonnes de tomates dans les rues de la ville de Bunol. L’événement était entouré d’une sécurité plus étroite après les attentats de Barcelone et de Cambrils plus tôt ce mois-ci; quelque 700 policiers avaient ainsi été déployés.

Cent soixante tonnes de tomates ont été déversées par des camions, fournissant des munitions aux foules qui se sont affrontées pendant une heure.

Les participants, dont plusieurs touristes, se protègent les yeux avec des lunettes de natation. Les organisateurs nettoient les rues avec des boyaux dès la fin de l’événement et les participants utilisent des douches publiques.

L’événement est inspiré par une bataille de tomates entre enfants en 1945.