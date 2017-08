Moscou compte sur la campagne syrienne pour gonfler sa part du marché mondial des ventes d’armes, a indiqué mercredi un dirigeant russe.

Le ministre adjoint de la Défense, Iouri Borisov, a dit que les acheteurs étrangers sont particulièrement intéressés par les armes utilisées en Syrie, où la Russie appuie les forces du régime de Bachar el-Assad depuis septembre 2015. Il a expliqué que l’occasion de tester les armes lors de combats véritables «ne saurait être surestimée».

M. Borisov assure que les clients «font la file» pour acheter les armes qui ont fait leurs preuves en Syrie.

Parmi les armes utilisées pour la première fois en Syrie, M. Borisov mentionne les chasseurs Su-30 et Su-35, de nouveaux hélicoptères de combat, des missiles, des systèmes de guerre électronique, des armes d’infanterie et d’autres équipements.

M. Borisov, qui est responsable de l’arsenal militaire, a ajouté que la campagne syrienne a permis de régler les problèmes de ces armes très rapidement.

Les ventes russes d’armes ont totalisé environ 15 milliards $ US l’an dernier et le montant devrait être similaire cette année, ce qui fait de la Russie le deuxième exportateur d’armes en importance derrière les États-Unis. Un autre dirigeant a indiqué mercredi que les ventes russes devraient totaliser 50 milliards $ US au cours des prochaines années.

La Russie occuperait actuellement environ 27 pour cent du marché mondial des aéronefs militaires, 30 pour cent du marché des armes terrestres et environ 20 pour cent du marché des systèmes antiaériens.

La Russie ciblerait notamment l’Afrique, où elle espère récupérer des parts de marché perdues après l’implosion de l’Union soviétique.