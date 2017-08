SAO PAULO — Un juge brésilien suspend le décret présidentiel qui renie le caractère protégé d’une réserve naturelle de la forêt amazonienne et qui permet le développement d’un projet minier.

Le décret, d’abord signé la semaine dernière avant d’être révisé, annule la désignation de réserve naturelle d’un secteur riche en or, dont la superficie est plus grande que les Pays-Bas et qui touche deux États au nord du Brésil. Cette décision a été vivement dénoncée par des groupes écologistes. Ils ont notamment plaidé que le projet pourrait causer de graves dommages écologiques en plus de créer des conflits entre les compagnies minières et les communautés autochtones.

Le gouvernement du président Michel Temer a indiqué que les forages ne seraient pas autorisés dans les zones de conservation ou les zones occupées par les communautés autochtones à l’intérieur de la réserve écologique.

Dans un jugement préliminaire, rendu tard mardi soir, un juge a déclaré que le retrait de la désignation de réserve naturelle d’un secteur situé en plein coeur de l’Amazonie devrait se faire seulement avec l’accord du Congrès national du Brésil.

Le cabinet du président Temer a fait savoir, mercredi, qu’il allait porter le jugement en appel.