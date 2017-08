Le 31 août 1997, le monde entier est en deuil : la princesse Diana meurt dans un accident de voiture à Paris. Vingt ans plus tard, on parle encore de cette femme dont la tragique histoire

a inspiré de nombreux livres, films et expositions, qu’on revisite à sa mémoire.

Photos – Remembering Diana: A Life in Photographs – National Geographic

Publié au début du mois d’août pour souligner les 20 ans du décès de la princesse, ce recueil d’images célèbre la courte vie de Diana à travers ses plus magnifiques photos. Les 100 clichés choisis retracent les moments les plus importants de sa vie, de son enfance à la naissance de ses fils, ainsi que ses voyages humanitaires et les tristes photos de ses funérailles.

Film – Diana

Paru en 2013 et mettant en vedette Naomi Watts, le film raconte l’épisode de la vie de Diana où elle aurait été liée au chirurgien pakistanais Hasnat Khan, soit les deux dernières années de sa vie. On y découvre tous les stratagèmes de la princesse pour entretenir cette liaison secrète, exposant du même coup une partie sombre et compliquée de sa vie.

Entrevue – Le prince William dans le magazine GQ du mois de juillet 2017

Les membres de la famille royale ne se confient que très rarement aux médias. Le fils de Diana, le prince William, a rompu avec les traditions en accordant une entrevue au magazine GQ au sujet de sa mère. Il s’ouvre au sujet de son deuil, qu’il a eu du mal à surmonter, ainsi que sur les combats qu’il a maintenant choisi de mener.

Livre – Diana racontée par elle-même – Andrew Morton

Cette biographie a été publiée pour la première fois en 1992. Le journaliste Andrew Morton avait, à l’époque, recueilli les propos de Diana en secret et avec son accord, afin d’expliquer au monde entier ce qui se passait derrière les portes closes de la monarchie. Le livre est une retranscription des entrevues de Morton avec Diana. Il a été réédité cette année pour souligner le 20e anniversaire de la mort de la princesse.

Exposition – Diana: Her Fashion Story – Palais de Kensington

Il faudra vous rendre à Londres pour pouvoir jeter un œil sur l’impressionnante exposition du palais de Kensington. L’exposition retrace l’évolution du style de la princesse Diana en présentant plusieurs de ses tenues les plus marquantes. À visiter avant le 28 février 2018.