PARIS — Le premier ministre français Édouard Philippe a présenté jeudi des réformes qui, assure-t-il, encourageront les employeurs français à embaucher et donneront finalement une voix aux employés des petites et moyennes entreprises.

Ces réformes, qui visent à révolutionner le marché du travail du pays et à abaisser un taux de chômage qui refuse de fléchir, ont rapidement suscité la colère de plusieurs syndicats et adversaires politiques, qui ont lancé un appel à la grève et aux manifestations cet automne.

Les mesures sont aussi présentées au moment où la popularité du président Emmanuel Macron est en chute libre.

Une réforme du marché du travail pour le rendre plus flexible était au coeur de la campagne présidentielle de M. Macron. Certains craignent toutefois pour les protections dont jouissent les travailleurs français.

M. Philippe a dit que son objectif est de rattraper des années de rendez-vous perdues, tout en prévenant qu’il aurait probablement été plus simple et moins risqué de traiter les symptômes plutôt que de les soigner.

Il a ajouté que les petites et moyennes entreprises deviennent une priorité pour la première fois. Quatre-vingt-dix pour cent des entreprises françaises comptent moins de 50 employés. M. Philippe affirme qu’elles sont maintenant «au coeur» des réformes, après avoir été «oubliées» lors des négociations.

Les compagnies de 50 employés et moins pourront négocier avec un représentant élu, tandis que celles de 20 employés et moins pourront négocier directement avec leurs employés.

Les réformes donnent aux employeurs plus de flexibilité pour définir leurs règles de travail internes, plutôt que de devoir respecter des règles qui s’appliquent au secteur tout entier.

Une autre mesure limite les pénalités financières dont pourraient écoper les entreprises poursuivies par un employé.

Plusieurs syndicats ont lancé des appels à la grève et aux manifestations pour l’automne, tout comme le leader de la gauche française, Jean-Luc Melenchon.

La France est la deuxième économie en importance au sein de la zone euro, mais son taux de chômage de 10 pour cent représente un boulet. L’économie la plus puissante de la zone, l’Allemagne, a applaudi les intentions de Paris.