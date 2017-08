WASHINGTON — Les États-Unis ont forcé jeudi la Russie à fermer son consulat à San Francisco et à réduire sa présence diplomatique à Washington et à New York.

Le département d’État a expliqué avoir pris ces mesures en réplique au Kremlin, qui a imposé une réduction de la présence diplomatique américaine à Moscou.

La fermeture du consulat russe de San Francisco signifie que chaque pays aura maintenant trois consulats sur le territoire de l’autre.

Moscou avait ordonné une réduction de la présence diplomatique américaine en représailles pour les sanctions américaines. Washington avait dû rapatrier 755 diplomates.

La décision de jeudi touche aussi deux bureaux russes à Washington et à New York. Ces deux bureaux et le consulat devront avoir fermé leurs portes d’ici samedi.