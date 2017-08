COX’S BAZAR, Bangladesh — Au moins 26 personnes se sont noyées jeudi lorsque trois navires transportant des Rohingyas qui fuyaient la violence au Myanmar ont chaviré en tentant de rejoindre le Bangladesh.

Les corps de 11 femmes et 15 enfants ont été repêchés. On ne sait pas si d’autres réfugiés manquent à l’appel.

Les Rohingyas sont victimes d’une discrimination systématique de la part de la majorité bouddhiste au Myanmar.

La catastrophe s’est produite sur la rivière Naf.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM), une agence des Nations unies (ONU), rapportait mercredi que quelque 18 000 Rohingyas ont trouvé refuge au Bangladesh voisin.

Plusieurs centaines d’autres errent présentement près de la frontière séparant les deux pays, selon l’agence.

Une porte-parole de l’OIM au Bangladesh, Sanjukta Sahany, cite des organisations de défense des droits de la personne et des représentants rohingyas qui affirment que ces derniers sont victimes de représailles de la part de l’armée du Myanmar après des attaques contre des postes de sécurité menées par des musulmans.

Des villages rohingyas auraient été brûlés et des civils tués. Le gouvernement du Myanmar blâme pour sa part les Rohingyas pour les plus récents troubles. Il évoque un bilan d’une centaine de morts depuis une semaine, dont 12 membres des forces de l’ordre et 77 «insurgés».

Les Rohingyas sont considérés par l’ONU comme l’une des minorités les plus persécutées au monde, surtout depuis l’instauration en 1982 d’une loi demandant aux groupes ethniques de prouver leur présence sur le territoire avant 1823 pour obtenir la nationalité birmane.

L’ONU a déjà prévenu qu’en restreignant autant les droits des Rohingyas, le Myanmar risquait de provoquer leur radicalisation.

Plus de 400 hindous auraient aussi fui l’État de Rakhine, dans le nord du Myanmar, pour rejoindre le Bangladesh. Les réfugiés affirment avoir été attaqués par des hommes armés. Une centaine d’entre eux auraient été tués dans trois villages depuis vendredi.