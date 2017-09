BANGKOK — La violence récente a fait près de 400 morts dans l’État de Rakhine, dans l’ouest du Myanmar, selon l’armée birmane.

Les militaires attribuent cette flambée de violence aux insurgés rohingyas qui auraient attaqué les forces de l’ordre.

L’armée birmane a affiché ce bilan sur sa page Facebook vendredi, ce qui représente un bond considérable comparativement à la centaine de morts qui étaient jusqu’à présent annoncées.

L’armée dit que seulement 29 des 399 victimes n’étaient pas des insurgés, qu’elle décrit comme étant des terroristes.

Le communiqué évoque 90 affrontements armés, incluant les 30 attaques initiales lancées le 25 août, ce qui témoigne de combats plus répandus que ce qui avait précédemment été évoqué.

Les militants qui défendent les droits des Rohingyas — une minorité musulmane victime de discrimination de la part de la majorité bouddhiste — affirment que des centaines de civils rohingyas ont été tués par les forces de l’ordre. Des milliers d’autres ont fui vers le Bangladesh voisin.

Des réfugiés arrivés vendredi ont raconté avoir marché pendant plusieurs jours. Certains ont dit que leur village a été attaqué par des soldats parfois armés de roquettes et par des hélicoptères qui tiraient des munitions incendiaires. Le groupe de défense des droits de la personne Human Rights Watch a dit avoir obtenu des images satellitaires qui montrent des villages rasés au sol à travers le Rakhine, ce qui corroborerait les récits de certains réfugiés.

Le Canada s’est inquiété vendredi de la situation. Un communiqué publié conjointement par la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland et la ministre du Développement international et de la Francophonie Marie-Claude Bibeau «condamne vivement la hausse de la violence (…) et ses effets sur les innocents».

Le Canada lance un appel au calme et exhorte «toutes les parties concernées à faire preuve de retenue, à veiller à la sécurité et à la protection des civils, et à leur venir en aide».

Le Canada dit enfin craindre pour la sécurité des civils qui traversent la frontière, ou tentent de la traverser, pour entrer au Bangladesh.