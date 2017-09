BOGOTA — Les forces de sécurité colombiennes ont abattu un des hommes les plus recherchés du pays, le narcotrafiquant Roberto Vargas.

Vargas et une dizaine de ses acolytes regardaient un match de football dans la région du golfe d’Uraba, dans le nord du pays, quand ils ont été surpris par les forces de l’ordre. Les autorités offraient 165 000 $ US pour sa capture.

Vargas est le deuxième dirigeant en importance du cartel de narcotrafiquants qui contrôle la région. Les États-Unis offrent 5 millions $ US pour la capture de son patron, Dairo Usuga, qui est aussi l’homme le plus recherché de Colombie.

Plus de 1500 membres des forces colombiennes traquent les dirigeants du cartel du golfe depuis plus de deux ans. Plus de 100 tonnes métriques de cocaïne appartenant apparemment au groupe ont été saisies pendant cette période.

Vargas avait été arrêté 22 fois dans le passé, notamment pour meurtre, pour extorsion et pour trafic de drogue.

Il serait un ancien membre de l’Armée de libération populaire, une organisation de gauche qu’il aurait reniée pour se joindre à un groupe paramilitaire de droite. Il aurait rallié la bande d’Usuga en 2006, quand la milice a été démobilisée.

La production de cocaïne a bondi de 18 pour cent en Colombie l’an dernier et atteint maintenant des niveaux sans précédent depuis 20 ans.