WASHINGTON — L’enquête de la police fédérale américaine sur les courriels de Hillary Clinton, qui a pris fin l’an dernier sans le dépôt d’accusations, demeure un grief persistant pour le président Donald Trump. Pendant des mois, il a utilisé ce cas comme un exemple d’un système de justice criminelle corrompu, qui empêchait son adversaire démocrate d’être punie pour avoir utilisé son serveur informatique personnel.

Donald Trump s’est enflammé une fois de plus vendredi, écrivant sur Twitter que l’ex-directeur du FBI James Comey aurait exonéré l’ex-secrétaire d’État plusieurs mois avant que l’enquête ne soit officiellement terminée.

Le micromessage de Donald Trump a été provoqué par le dévoilement, jeudi, d’extraits d’entrevues impliquant des responsables du FBI proches de James Comey par la Commission judiciaire du Sénat américain. Ces interrogatoires ont été menés par des enquêteurs indépendants du Bureau du conseiller spécial, qui tentaient de déterminer si les gestes posés par James Comey violaient la loi fédérale qui interdit aux fonctionnaires de se servir de leur poste pour influencer une élection. Cette enquête a été fermée après le congédiement de James Comey par Donald Trump, en mai dernier.

Voici un aperçu des allégations de Donald Trump, confrontées aux faits:

Le message de Donald Trump:

«Wow, on dirait bien que James Comey a exonéré Hillary Clinton bien avant que l’enquête ne soit terminée… et plus encore. Un système corrompu!»

Les faits:

Il y a quelques éléments qui soutiennent les prétentions de Donald Trump au sujet de l’intention de James Comey de clore l’enquête bien avant la fin, mais il manque plusieurs pièces au casse-tête.

M. Comey, qui était constamment informé des développements de l’enquête, avait déterminé que des accusations n’étaient pas justifiées plusieurs mois avant que Mme Clinton et d’autres témoins importants ne soient interrogés, selon les transcriptions dévoilées par la Commission judiciaire du Sénat.

Le FBI avait indiqué n’avoir trouvé aucune preuve que quiconque avait eu l’intention de violer les lois concernant les documents classifiés, ce qu’il considérait comme un prérequis pour porter l’affaire devant les tribunaux.

Mais la réalité est beaucoup plus complexe, et le président républicain de la commission, le sénateur de l’Iowa Chuck Grassley, a dévoilé seulement des extraits des transcriptions qui soutiennent les allégations selon lesquelles dossier aurait été fermé prématurément.

Dans l’un des extraits, le directeur de cabinet de James Comey, Jim Rybicki, dit aux enquêteurs que l’ex-directeur du FBI avait envoyé des courriels à quelques individus, au printemps 2016, avec un brouillon de la déclaration qu’il pourrait faire au sujet du dossier. À ce moment, selon M. Rybicki, James Comey savait «quelle direction allait prendre l’enquête» et avait soumis la déclaration qu’il pourrait faire à la conclusion.

Le premier jet de sa déclaration a commencé à circuler bien avant que certains témoins importants ne soient interrogés, dont Mme Clinton. Hillary Clinton a été interrogée durant des heures au quartier général du FBI le 2 juillet et l’enquête a pris fin trois jours plus tard.

Bien que normalement, il soit du devoir du département de la Justice d’annoncer les résultats d’une enquête, James Comey a affirmé aux élus du Sénat, en mai, qu’il était convaincu qu’il devait y mettre lui-même un terme afin de protéger la confiance du public envers l’impartialité de l’enquête. Il dit avoir pris sa décision après avoir été informé d’une rencontre impromptue entre la procureure générale de l’époque, Loretta Lynch, et l’ancien président et mari de l’ex-secrétaire d’État, Bill Clinton.

Le message sur Twitter de Donald Trump néglige aussi le fait que le FBI n’a jamais vraiment mis fin à l’enquête avant d’avoir interrogé tous les témoins — ce qui veut dire que James Comey et ses agents auraient pu changer à tout moment leur évaluation du dossier si Mme Clinton ou tout autre témoin avait dit quelque chose d’incriminant ou qui méritait d’être fouillé davantage.

C’est aussi plutôt simpliste de dire que James Comey a «exonéré» Hillary Clinton. Bien qu’il n’ait pas recommandé de porter des accusations, M. Comey l’a publiquement réprimandée lors d’une conférence de presse. Il avait reproché à Mme Clinton et à son équipe d’avoir été «extrêmement imprudents» dans leur gestion de documents classifiés.

D’ailleurs, James Comey a effectivement rouvert l’enquête plusieurs mois plus tard, lorsque le FBI a découvert une nouvelle série de courriels liés au dossier sur un ordinateur portable appartenant à l’ex-représentant Anthony Weiner, qui est marié avec l’une des plus proches conseillères de Mme Clinton, Huma Abedin, qui a depuis demandé le divorce.